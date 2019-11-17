رياضة | قرار عاجل من هيئة الرياضه ضد عضو شرف النصر السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من هيئة الرياضه ضد عضو شرف النصر السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، إحالة قضية سعد آل مغني عضو نادي النصر السابق إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وكان آل مغني قد أكد من قبل امتلاكه لمعلومات يمكن أن تخصم 3 نقاط من فريق النصر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما أسقطت إدارة النادي عضويته، بعد هجومه المتواصل عليها، ونشره أخبار غير صحيحه.

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء بعد فشل آل مغني في تقديم أي مستندات تؤكد صحة كلامه، مضيفة أنه اتهاماته مجرد احتمالات وظنون تفتقر إلى الدليل.

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وكان آل مغني قد قال مسبقا عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه يسعى للاستغناء عن الرباعي الأجنبي "البرازيليين مايكون وبيتروس، والمغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى"، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وزعم آل مغني أن النصر يعاني من أزمة مالية كبرى، حيث وصلت الديون في عهد السويكت، إلى 50 مليون ريال.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة.