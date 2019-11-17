رياضة | الجزيرة يواصل صدارته للمجموعة ويهزم الحرية بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يواصل صدارته للمجموعة ويهزم الحرية بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الجزيرة بقيادة محمد سليمان المدير الفني للفريف صدارته للمجموعة الرابعة عشر بدوري القسم الثالث بعد فوزه علي الحرية بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة بملعب الجامعة بالإسكندرية.

أحرز أهداف الجزيرة محمد السيسي، ومحمود عثمان، ومحمد نور ليرتفع رصيد الجزيرة عند النقطة السابعة ويتوقف رصيد الحرية عند 3 نقاط.

وقد قد نجح نادي مطروح في تحقيق فوزا كبيرا بالأمس علي شباب الحمام بأربعة أهداف ليرفع رصيده للنقطة الثالثة بعد هزيمته في أول مباراتين بالدوري بينما مازال شباب الحمام بدون نقاط ليتزيل جدول ترتيب المجموعة.

وفي نفس إطار مباريات الجولة نجح شباب الضبعة في تحقيق فوزا مهما علي الشرطة المطروحي بهدف نظيف ليرفع رصيده للنقطة الخامسة بعد تعادله في أول جولتين بينما يتوقف رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.

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وكان قد حقق المصري السلومي فوزا أول أمس علي برج العرب بهدفين لهدف ليرفع رصيده عند7 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- الجزيرة 7 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- شباب الضبعة 5 نقاط

4- مطروح 4 نقاط

5- الهلال 4 نقاط

6- الحرية 3 نقاط

7- برج العرب نقطة

8- الشرطة نقطة

9- م.شباب الحمام صفر