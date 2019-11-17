رياضة | صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإجراء صفقة تبادلية ضخمة مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يستهدف ضم بوجبا

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد في انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز وسط الفريق.

صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

وكشفت صحفية "ذا صن" البريطانية عن صفقة تبادلية قد تحدث بين نادي مانشستر يونايتد ونادي ريال مدريد في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة التبادلية تقضي بحصول نادي مانشستر يونايتد على الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد مقابل حصول النادي الإسباني على بول بوجبا في الشتاء.

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موقف بوجبا وبيل من الرحيل عن أنديتهما

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة إلأى أن بيل وبوجبا يرغبان في مغادرة أنديتهما خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

مشاركات بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد هذا الموسم

بينما قد شارك جاريث بيل في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.