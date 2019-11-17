منصور البلوي يقلب موازين تويتر بسبب صورة.. فمن هو «أبو ثامر»؟

الأحد 17 نوفمبر 2019

منصور البلوي العلامة التاريخية في الاتحاد وهاشتاج جديد ، الشخصية الرياضية المعروفة في مجال كرة القدم السعودية ونادي الاتحاد السعودي في جدة ورجل أعمال سعودي وشاعر ، قد أنفق من أموالة الخاص على نادي الاتحاد كدعم يصل إلى نصف مليار ريال سعودي واستقال فجأة من رئاسة الاتحاد عام 2007 الموافق في قرار أُثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي.



صدر كتاب أنا والإتحاد الذي يحكي مسيرته خلال رئاسه نادي الاتحاد لمدة أربعة سنوات.

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جماهير الاتحاد فعلت هاشتاج منصور البلوي وترجو من هيئة الرياضة إعادة النظر في قضية ابعاد منصور البلوي عن نادي الاتحاد فهو مؤسس الاحتراف في الكرة السعودية ، على حد تعبيرهم .

وتعود أحداث إبعاد منصور البلوي العلامة التاريخية إلى عام 2007 بعد تشكيل لجنة لمعرفة أسباب هروب كالون اللاعب السيراليوني من الرياض الى جدة بتوصية من رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي ،وبدأت لجنة الاحتراف السعودية إجراء تحقيقات في الأحداث وتقديم شكوى من إدارة الهلال إلى رئيس العام لرعاية الشباب ولجنة الاحتراف السعودي في ذلك الوقت .

منصور البلوي علامة تاريخية في نادي الاتحاد السعودي فتمكن رجل الأعمال والشاعر من تحقيق أنجازات لاحصر لها، منها دوري أبطال آسيا موسم 2004 و2005 ، و لقب دوري أبطال العرب 2005.