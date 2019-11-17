مانشستر سيتي يبحث ترميم دفاعه من الدوري الألماني

الأحد 17 نوفمبر 2019

يبحث نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ترميم خط دفاعه من الدوري الألماني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.



وأفادت تقارير صحفية إنجليزية اوردها موقع 90min البريطاني أن نادي مانشستر سيتي مهتم بضم الفرنسي دايو أوباميكانو قلب دفاع نادي لايبزج الألماني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويعاني دفاع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بعد رحيل البلجيكي فينسنت كومباني، وإصابة الفرنسي الآخر إيمريك لابورت في مطلع الموسم.

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كما ظهر الدولي الإنجليزي جون ستونز بمستوى متذبذب في جل مباريات الموسم، الأمر الذي جعل جوارديولا يعتمد على لاعبي الوسط فيرناندينيو ورودري كقلبي دفاع في بعض مناسبات الموسم.

يبلغ أوباميكانو من العمر 21 عاماً، وإرتبط بالإنتقال لقطبي لندن توتنهام وأرسنال في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

ويتبقى في عقد الشاب الفرنسي 18 شهراً، مما يقلل من رسوم إنتقال اللاعب.

ويقبع مانشستر سيتي في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط خلف ليفربول المتصدر.