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شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء مغلق .. الاتفاق والعدالة يتعادلان ودياً والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
صورة تعادل فريقا الاتفاق والعدالة بهدف لمثله خلال المباراة الودية المغلقة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل.
وافتتح أحمد الناظري التسجيل للعدالة في الشوط الأول، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق لاعبه السنغالي سليمان دوكارا في الشوط الثاني.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تأجلت مباراة العدالة أمام الهلال في نفس الجولة بسبب مشاركة الأخير في نهائي دوري أبطال آسيا.
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