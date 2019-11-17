ألمانيا تتأهل لنهائيات أمم أوروبا بعد فوز كبير على بيلاروسيا

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توني كروس سجل هدفين في فوز منتخب ألمانيا على بيلاروسيا

حجز منتخب ألمانيا لكرة القدم تذكرة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية التي تقام العام القادم، بعد فوز عريض على منتخب بيلاروسيا. واحتل المانشافت صدارة مجموعته بعد تعادل منتخب هولندا مع أيرلندا الشمالية.

بلغ منتخب ألمانيا نهائيات كأس اوروبا 2020 لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه البيلاروسي 4-صفر مساء السبت (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) في مونشنغلادباخ في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا تعادل أيرلندا الشمالية بدون أهداف مع هولندا.

وأحرز المدافع ماتياس غينتر هدفا وساهم في هدفين آخرين ليقود بلاده لفوز مريح على ضيفتها. وافتتح غينتر التسجيل في الدقيقة 41 بكعب القدم ثم ساهم في تسجيل ليون غوريتسكا الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لتوني كروس. وأنقذ مانويل نوير حارس ألمانيا ركلة جزاء من إيغور ستاسفيتش في الدقيقة 75 قبل أن يضيف كروس الهدف الرابع.

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وتأهلت ألمانيا، متصدرة المجموعة برصيد 18 نقطة، إلى النهائيات قبل جولة واحدة من النهاية مع هولندا التي تتأخر عنها بنقطتين. وتملك أيرلندا الشمالية 13 نقطة. وتأتي بيلاروسيا في المركز الرابع بأربع نقاط، فيما تأتي استونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. وتستطيع روسيا البيضاء التأهل للنهائيات عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية في آذار/ مارس القادم.