عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض مباراة ودية من العيار الثقيل ، حينما يواجه نظيره باراجواي مساء يوم الثلاثاء القادم والموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.



موعد مباراة منتخب السعودية القادمة والقنوات الناقلة

تأتي مباراة السعودية وبارجواي في إطار استعدادات الخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ، ومن المنتظر أن تنطلق مباراة السعودية مع باراجواي يوم الثلاثاء القادم عند تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر القنوات السعودية الرياضية.

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المنتخب السعودي يفوز على أوزبكستان

وكان المنتخب السعودي قد فاز على أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ترتيب المنتخب السعودي

يذكر أن المنتخب السعودي يحتل حالياً صدارة مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط ويأتي بعده المنتخب الأوزبكي بـ6 نقاط.