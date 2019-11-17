شكرا لقرائتكم كاف يشيد بأداء اللجنة الطبية ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف سلطان أن اللجنة نفذت تعليمات كاف سواء بتجهيزات المستشفيات التى تستقبل الحالات الطارئة أو المتابعات اليومية فى المباريات أو التدريبات، مشيرا أن كل أعضاء اللجنة لا يبخلون بأي جهد لخروج البطولة بشكل جيد.
وواصل سلطان أنه تم سحب عينات المنشطات على عدد من اللاعبين وفقا لتعليمات كاف وهناك مباريات تم سحب خلالها 4 عينات بواقع لاعبين من كل منتخب ومباريات أخرى تم سحب عينتين فقط بواقع عينة لكل منتخب ومباريات أخرى لم يتم سحب أى عينة وقرار سحب العينات من عدمه يرجع لكاف واللجنة الطبية تحرص على تواجد ما لا يقل عن أربعة دكاترة فى كل مباراة تكون مسئوليتهم فقط سحب العينات من اللاعبين.
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