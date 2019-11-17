شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعادل مع الوداد وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وفشل المهاجمون في ترجمة الفرص لأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي حيث اطمأن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على حالة لاعبي فريقه.
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