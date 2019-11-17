شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعادل مع الوداد وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا بيراميدز والوداد البيضاوي المغربي سلبيا بدون أهداف في مباراة ودية جرت اليوم بمدينة مراكش في إطار المعسكر الإعدادي لبيراميدز المستمر حتى 22 نوفمبر الجاري خلال توقف الدوري.

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وفشل المهاجمون في ترجمة الفرص لأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي حيث اطمأن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على حالة لاعبي فريقه.

ويعود بيراميدز يوم 22 نوفمبر بعد نهاية معسكره ويستأنف مشواره في الدوري بمواجهة أسوان يوم 27 نوفمبر باستاد الدفاع، قبل أن يلتقي إينوجو رينجرز النيجيري يوم 1 ديسمبر في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.