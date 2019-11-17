شكرا لقرائتكم فيرستابين يتوج بلقب سباق فورمولا 1 البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد التي أقيمت على حلبة إنترلاغوس يوم الأحد.

وهو الفوز الثامن في مسيرة الهولندي والثالث هذا الموسم بعد سباقي النمسا وألمانيا.

وتقدم فيرستابن المنطلق من الصدارة للمرة الثانية في مسيرته، في سباق حسم في اللفات الأخيرة على الفرنسي بيار غاسلي من تورو روسو، وحامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي ما زالت نتيجته معلقة بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق جراء احتكاكه بسائق ريد بول الثاني التايلاندي ألكسندر ألبون.