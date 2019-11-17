شكرا لقرائتكم انسحاب الخيبري من تدريبات المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انسحب عبدالله الخيبري لاعب المنتخب السعودي من الحصة التدريبية التي أجراها الأخضر يوم الأحد في ملعب الأمير فيصل بن فهد استعداداً لملاقاة باراغواي بسبب تعرضه إلى إصابة.

وقال حساب المنتخب السعودي على "تويتر" أن الخيبري لاعب النصر لم يستطع إتمام الحصة التدريبية بعدما تعرض إلى آلام في العضلة الخلفية، ما دعا المدرب الفرنسي رينار إلى استبعاده من التدريبات.

وبقي الخيبري (23 عاماً) على مقاعد البدلاء في المباراة التي كسبها المنتخب السعودي على حساب أوزبكستان 3-2 في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا نهاية الأسبوع الماضي.