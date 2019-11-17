شكرا لقرائتكم برشلونة: بدأنا مفاوضات تجديد عقد ميسي.. وعودة نيمار محتملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتفاوض نادي برشلونة الإسباني مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده، كما لا يستبعد النادي الكتالوني عودة البرازيلي نيمار.

وقال إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بدأنا الحديث بالفعل بشأن تجديد عقد ليو ميسي، لا أعرف ما إذا كان سيحدث جديد قريبا بشأن مسألة تجديد عقد ميسي... يأمل برشلونة في غلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن".

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ويتضمن عقد ميسي بندا يسمح له بالرحيل عن برشلونة في أي وقت، لكن النجم الأرجنتيني يبدو أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الذي انضم له منذ كان في الثالثة عشرة من عمره.

وانتقل أبيدال إلى الحديث عن البرازيلي نيمار اللاعب السابق لبرشلونة.

وأوضح أن نيمار لاعب من طراز عالمي ويلائم فلسفة برشلونة، مضيفاً "انتقاله لبرشلونة أمر محتمل، لا أقول أن له الأولوية، لكنه يبقى خيارا مطروحا دائما".