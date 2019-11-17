بيراميدز يتعادل مع الوداد وديًا فى مراكش

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وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وفشل المهاجمون في ترجمة الفرص لأهداف لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي حيث اطمأن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على حالة لاعبي فريقه.
ويعود بيراميدز يوم 22 نوفمبر بعد نهاية معسكره ويستأنف مشواره في الدوري بمواجهة أسوان يوم 27 نوفمبر باستاد الدفاع، قبل أن يلتقي إينوجو رينجرز النيجيري يوم 1 ديسمبر في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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