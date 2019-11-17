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ميودراج يقرر تخفيف الحمل البدني لنجوم الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى تدريباته اليومية تحت قيادة الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق .

 

استمر المران لمدة 45 دقيقة حيث فضّل الجهاز الفنى تخفيف الحمل البدنى للاعبين من أجل إلتقاط الأنفاس بعد تكثيف الجرعات البدنية فى الايام الماضية .

 

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بدأ المران بتدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب ثم أدى اللاعبين بعض تدريبات التسليم والتسلم بالكرة قبل أن ينهى الصربى المران بالتدريب على الكرات العرضية والتسديد على المرمى للتشديد على المدافعين فى كيفية التمركز الصحيح ، وإستثمار الفرص من قبل مهاجمى الفريق.

 

حضر المران محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات من أجل الاطمئنان على حالة الفريق واستعداداته لمباراة العودة أمام فريق الجزيرة الإماراتى فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال والتى من المقرر إقامتها فى السادس والعشرين من الشهر الجارى.

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