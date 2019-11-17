شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لليد يرسل لجنة تفتيش علي ملاعب المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي نظيره المصري بوصول لجنة للتفتيش الفوري علي اخر تجهيزات ملاعبنا لاستضافة لمونديال اليد واخر استعدادتنا علي كافة الاصعدة لبطولة 2021 الذي تستضيفها مصر ..

ومن المقرر حضور بعثة المراقبة والتفتيش الدولي خلال الاسبوع الجاري لاعداد تقرير عن سرعة انهاء المهمة وبناء الملاعب وكافة التجهيزات الخاصة بالمونديال..

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وتستضيف البطولة 4 صالات مغطاه هي العاصمة الادارية وبرج العرب وستاد القاهرة و6 اكتوبر ومن المقرر ان يتم الانتهاء منها حسب تعليمات الاتحاد الدولي قبل البطولة بـ 6 أشهر على أقصي تقدير .

ومن المقرر ان يرافق كابتن علاء السيد مدير المنتخبات بعثة التفتيش الدولي وتجدر الإشارة إلى إن الكابتن حسين لبيب هو مدير البطولة الذي تولي المسئولية بتكليف من الاتحاد المصري لليد برئاسة المهندس هشام نصر.

ويتابع الاتحاد الدولي البطولة وتجهيزتها باهتمام بالغ وتقريبا بشكل يومي ويحرص علي التأكيد علي انه لا مجال لاي تهاون او تقصير، وفي الوقت نفسه تستعد الدولة المصرية للظهور بنيولوك تنظيمي جديد في اختبار كأس العالم الاصعب علي الاطلاق عن كل الاختبارات السابقة.