صور .. مران الأهلى.. حماس الحراس فى غياب الشناوى ووصلة هزار بين الشيخ وجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات الأهلى اليوم التى أقيمت بالجزيرة فقرة خاصة من ميشيل ياناكون مدرب حراس المرمى لحراس الفريق المتواجدين حاليا مع الفريق على رأسهم شريف إكرامى وعلى لطفى . كما شهد المران وصلة من الهزار بين نجوم الفريق أحمد الشيخ وصالح جمعة بالإضافة إلى النيجيرى جونيور اجاى ووليد سليمان ، بالإضافة إلى حضور عدد من الناشئين الذين طلب السويسرى فايلر حضورهم للمران لإكسابهم الخبرات بالتدريب مع الفريق الأول للقلعة الحمراء . ويستعد الأهلى فى الوقت الحالى لمواجهة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

اجاى

أحمد الشيخ

ازارو

شريف إكرامى Advertisements

صالح جمعة

صورة جماعية للاعبى الاهلى

على لطفى

مدرب حراس الأهلى

وليد سليمان

ياسر ابراهيم

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