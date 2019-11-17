الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تحصل على شهادة الأيزو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات على شهادة الأيزو 9001 / 2015 ، شهادة اعتماد الجودة الشاملة . ويٌعد النادو أول مؤسسة تعمل فى المجال الرياضى المصرى ، و تنال هذا الاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية والمكلفة بمنح تلك الشهادة . Advertisements ونشر أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة عبر صفحته بموقع التواصل فيس بوك عن منح الوكالة المصرية هذه الشهادة من هيئة الاعتماد الدولية ، حيث انها الشهادة الأكثر استخداما وشهرة ، و للحصول عليها يجب الالتزام بمواصفات الجودة العالمية بكافة الأنشطة الادارية ة الفنية التى تقوم بها المنظمة المصرية للمنشطات .

المنشطات تحصل على الايزو 9001

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