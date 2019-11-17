شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يفاجئ فايلر بقرار الموقف الأخير من ضم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقف واضح لإدارة النادي الأهلي من ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالى والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، رغم خروج أنباء تُفيد بأن هناك تردد في ملف ضم المهاجم الدولي.

وحصل الأهلي على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات، إلا أن تفعيل العقد ما زال موضع مناقشة داخل القلعة الحمراء لعدده أسباب أولها عدم فتح الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بشكل رسمي في الوقت الذي يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق التعاقد مع أي لاعب قبل العودة إليه، بالإضافة لتلقي فايلر تحذير من مواطنه السويسري جروس المدير الفني السابق للزمالك.

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