شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زاده يسبق بعثة الزمالك إلى الكونغو بسبب "ترتيبات" مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، سفر هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى إلى الكونغو، يوم 26 من شهر نوفمبر الجارى، ليسبق بعثة الفريق الأبيض قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وجاء قرار مجلس الزمالك خاصة إن هانى زادة المسؤول عن ملف السفريات والبعثات فى النادى الأبيض وسيقوم عضو مجلس الأبيض بدوره فى تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بتواجد الفريق فى الكونغو قبل سفر البعثة التى ستغادر القاهرة، يوم 27 نوفمبر، استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولى فى مستهل دور المجموعات.

ويتواجد فريق الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى بجانب مازيمبى الكونغولى ويستعد أبناء ميت عقبة حاليا لمواجهة إنبى فى الدورى يوم 25 من الشهر الجارى ثم السفر لمواجهة مازيمبى.

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