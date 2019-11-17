إنفو جراف.. 5 أهلي و4 زمالك و 4 إنبي فى منتخب الشباب استعداًدا لدورة شمال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل على النحو التالى: الأهلى " حمزة علاء و محمد أشرف و محمود صابر و عربي بدر و شادي رضوان. المصري " إيهاب حسن و زياد محمد. الزمالك " أحمد عيد و أسامه قيصل و حسام عبد المجيد و حسام أشرف . إنبي " عبدالله عادل و زياد محمد و يوسف أحمد و عبد الرحمن أحمد السكة الحديد " عبد الرحمن أيمن. Advertisements طلائع الجيش " محمد محمد شحاته. بيراميدز " إبراهيم عادل . نجوم المستقبل " محمود صابر عبد المحسن. المنصورة " حازم هاني شكري. سموحه " فارس محمد السيد مجاهد الأوليمبي " نادي حسن مجاهد. منتخب مصر للشباب

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