هيئة الرياضة تكشف نتائج التحقيق مع عضو النصر السابق آل مغني وتحيل الموضوع للنيابة

الأحد 17 نوفمبر 2019

كشفت الهيئة العامة للرياضة نتائج التحقيق مع العضو السابق بنادي النصر سعد بن ثابت آل مغني، مشيرة إلى أنها أحالت الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية.



وكان آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر خضع للتحقيق من قبل الهيئة العامة للرياضة حيال تصريحه الذي أثار جدلاً، حيث قال إن لديه سراً لو أفصح عنه فسيتم خصم ثلاث نقاط من الفريق، وأسقطت إدارة النصر حينها عضويته.

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وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيانها الصادر اليوم الأحد، إن الإدارة القانونية تواصلت مع آل مغني لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما صرح به، وأمهلته الفترة الكافية لتقديمها بحسب طلبه، إلا أنه لم يقدم أي شيء.

وأضافت أنه تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة بشأن انتخابات نادي النصر، وتبين عدم وجود أي خطاب يتضمن اسمه أو يحمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها.

وأكدت الهيئة على رفضها التام للتساهل في إطلاق الاتهامات بدون دليل، أو محاولة جعل التنافس الرياضي سبباً لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة.