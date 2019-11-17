ديشامب يحتفل بمباراته الـ ١٠٠ مع المنتخب الفرنسي

الأحد 17 نوفمبر 2019

يستعد ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا قيادة مباراته رقم 100، مع منتخب الديوك، عندما يحل ضيفا على منتخب ألبانيا، فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، فى الجولة الأخيرة عن المجموعة الثامنة، فى تصفيات يورو 2020.

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وقاد ديشامب، منتخب فرنسا فى 99 مباراة، منذ توليه مسئولية تدريب الديوك، فى 8 يوليو 2012، خلفا للمدرب السابق لوران بلان، حقق الفوز فى 64، تعادل فى 18 وخسر 17.

ونجح ديشامب، فى التتويج مع المنتخب الفرنسي، بلقب كأس العالم 2018، للمرة الثانية فى تاريخ منتخب الديوك، بعد نسخة 1998، وخسر لقب يورو 2016، فى المباراة النهائية أمام البرتغال، بنتيجة 1 – 0.

ويتصدر منتخب الديوك المجموعة الثامنة برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ألبانيا المركز الرابع برصيد 13 نقطة.