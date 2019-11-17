شكرا لقرائتكم خبر عن كين وسترلينج يقودون هجوم انجلترا امام كوسوفو والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 كين وسترلينج يواجه المنتخب الانجليزي نظيره كوسوفو في اطار المنافسات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠ ، والتي قد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ٥/٣ لصالح المنتخب الانجليزي .

Advertisements ويدخل المنتخب الانجليزي المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:بوبي خط الدفاع: ماجوير- تشايلويل-منجس-ارنولد خط الوسط : وينكس-رايس-تشامبرلين خط الهجوم : سترلينج-كين-هودسون اودوي ويحتل المنتخب الانجليزي صدارة المجموعة الاولي برصيد ١٨ نقطة والفوز في مباراة اليوم يضمن له بطاقة التأهل ليورو ٢٠٢٠ ، بينما يحتل منتخب كوسوفو المرك.

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