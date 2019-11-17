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كين وسترلينج يقودون هجوم انجلترا امام كوسوفو 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

كين وسترلينج

يواجه المنتخب الانجليزي نظيره كوسوفو في اطار المنافسات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠ ، والتي قد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ٥/٣ لصالح المنتخب الانجليزي .

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ويدخل المنتخب الانجليزي المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي:بوبي خط الدفاع: ماجوير- تشايلويل-منجس-ارنولد خط الوسط : وينكس-رايس-تشامبرلين

خط الهجوم : سترلينج-كين-هودسون اودوي

ويحتل المنتخب الانجليزي صدارة المجموعة الاولي برصيد ١٨ نقطة والفوز في مباراة اليوم يضمن له بطاقة التأهل ليورو ٢٠٢٠ ، بينما يحتل منتخب كوسوفو المرك.

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