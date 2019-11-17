شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب من دائي بهدف مميز في شباك لوكسمبورغ والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 واصل نجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" تألقه بإحراز هدف جديد لدى بلاده الليلة في شباك لوكسمبورغ خلال الجولة التاسعة عن المجموعة الثانية من تصفيات يورو ٢٠٢٠.

وعزز رونالدو تقدم بلاده بهدف ثاني في شباك أصحاب الأرض، عبر الدقيقة ٨٦ ليواصل الصراع حول كتابة تاريخ لاينسى بالوصول لأكثر لاعب بالعالم إحرازا للأهداف على مستوى المنتخبات. على صعيد أخر ينافس رونالدو بقوة للوصول والتساوي مع الإيراني "على دائي" صاحب أعلى معدل تهديفي على مستوى المنتخبات بالعالم، بحيث أن البرتغالي وصل اليوم لهدف رقم ٩٩ في انتظار رقم ١٠٠ والصعود للهدف ١٠٩ ولعله يتجاوز الإيراني.

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