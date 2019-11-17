الامارات | لاعب الوصل علي سالمين إلى برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوصل علي سالمين إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر لاعب نادي الوصل والمنتخب الوطني لكرة القدم علي سالمين اليوم الى مدينة برشلونة الإسبانية وذلك لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية ومقابلة أحد الأطباء الجراحين المختصين عقب تعرضه للإصابة مجددا في الركبة خلال المعسكر الأخير للمنتخب تحضيرا للقاء في فيتنام ما حرمه ذلك من المشاركة مع المنتخب أمام فيتنام الخميس الماضي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2013.

ويعد سالمين من العناصر الأساسية والمؤثرة سواء في صفوف ناديه الوصل أو المنتخب وتأثر المنتخب بغيابه عن التشكيلة الأساسية التي خاضت مباراة فيتنام التي خسرها المنتخب بهدف دون رد ليتجمد رصيده عن ست نقاط في المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة السابعة في التصفيات.

من جهته أكد مدير فريق كرة القدم بنادي الوصل حميد يوسف لـ"الإمارات اليوم" أن "سالمين سافر الى برشلونة عن طريق اتحاد كرة القدم لمقابلة طبيب جراح هناك.