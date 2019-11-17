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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يحدد مصير نجم فريقه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأحد، عن تحديد نادي برشلونة سعر بيع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي برشلونة الإسباني رفض عروضاً من أجل الكرواتي إيفان راكيتيتش مقابل 15 مليون يورو، مطالباً حوالي 35 مليون للموافقة على بيعه في ينير.
وقالت أن إيفان راكيتيتش جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها أي سي ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ولكن السعر الذي حدده نادي برشلونة للتخلي عن خدماته قد يعرقل الصفقة.
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