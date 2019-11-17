كريستيانو رونالدو يقود البرتغال ليورو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
حقق منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو فوزاً هاماً على نظيره لوكسمبرج بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 للمجموعة الثانية.
منتخب البرتغال يهزم لوكسمبرج
ودخل منتخب البرتغال المباراة بسرعة كبيرة من أجل تسجيل هدف أول وبالفعل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول نجح منتخب البرتغال بافتتاح أهداف المباراة عن طريق برونو فيرنانديز بصناعة مميزة من بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.
وفي الشوط الثاني، أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو كل شيء وأرسل منتخب بلاده لليورو بتسجيله هدف ثان في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليقضي على فرص المنتخب الصربي في الصعود للبطولة القارية.
وبهذه النتيجة صعد المنتخب البرتغالي كثاني المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة خلف المتصدر أوكرانيا برصيد 20 نقطة.
البرتغال تصعد رسمياً إلى يورو 2020
فوز المنتخب البرتغالي جعله يتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 كحامل لقب النسخة الأخيرة فرنسا 2016 بعد حصول رفاق رونالدو على المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف المتصدر والصاعد منتخب أوكرانيا برصيد 20 نقطة .
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