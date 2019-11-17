هل يدفع الاتحاد ثمن «هضم» الحقوق؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عادت المطالبات المالية والالتزامات المترتبة على إدارة نادي الاتحاد إلى المشهد من جديد رغم إغلاق كل القضايا المالية المحلية والخارجية بدعم حكومي شمل جميع الأندية السعودية في ذي القعدة 1439.

وعلى الرغم من الدعم السخي الذي تلقاه النادي من قبل الهيئة العامة للرياضة في الموسمين الحالي والماضي، إلا أن هناك قضايا عدة محلية وخارجية تسعى إدارة النادي الحالية برئاسة أنمار الحائلي لحلها.

وخلال الأشهر الماضية أغلقت الإدارة قضيتين، تتعلق إحداهما بحقوق المدافع عمر المزيعل الذي أنهى علاقته بالنادي وانتقل إلى الفيحاء.

بينما الأخرى تخص نادي إسطنبول باشك لشهير التركي بعد أن رفع دعوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طالب خلالها بمستحقاته المالية التي تخص انتقال مدافعه المغربي مروان داكوستا إلى الاتحاد في يناير الماضي.

ولا يزال الاتحاد فاقدا لتوازنه وهويته، خاصة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بقي بعيدا عن المنافسة، صديقا دائما للمراكز المتأخرة، فبعد أن نجا في الموسم الماضي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، عاد في الموسم الحالي أيضا لذات السكة الخطرة، مسربا القلق وسط جماهيره، حيث يقبع بعد مرور 9 جولات في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط فقط، بمعدل حصوله على نقطة واحدة في كل مباراة، وهو ما يجعله بعيدا عن المنافسين على اللقب، قريبا من المنافسين على البقاء رغم سعيه المستمر لإحداث تغييرات من حيث الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأجانب والمحليين.

حقوق سابقة على رقبة الاتحاد

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فيصل الخراع

انتقل من هجر للاتحاد في موسم 2014، وسعى الاتحاد لإجراء تسوية مالية معه بمبلغ 400 ألف ريال، إلا أنه رفض وطالب بمزيد من التعويض.

أحمد العوفي

يطالب بمبلغ 3 ملايين ونصف المليون ريال بعد الاستغناء عنه عقب التعاقد معه في 4 شوال 1437.

حسن معاذ

تطالب إدارة نادي الفيحاء بمبلغ مليون ونصف المليون ريال نظير سماحها لمدافعها السابق حسن معاذ بالانضمام إلى الاتحاد مطلع الموسم الماضي إبان إدارة نواف المقيرن، حيث لم تتسلم نظير هذا الانتقال سوى 500 ألف ريال.

الكرواتي بيليتش

استجدت مطالبات مالية على الاتحاد تخص المدرب الكرواتي سلافين بيليتش الذي يطالب بـ5 ملايين يورو بعدما أنهى الاتحاد تعاقده بانقضاء فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي وحل بديلا عنه التشيلي خوزيه سييرا.

محمد ريمان الدوسري

بعد انتقاله إلى نادي الرائد في 9 ذي القعدة طالب بحقوقه البالغة 400 ألف ريال.

العاجي سيكو سانوجو

تبحث الإدارة الاتحادية عن حل ودي مع المحترف السابق العاجي سيكو سانوجو لبحث تسليمه مبلغا يتفق عليه الطرفان، كون مستحقاته تبلغ 40 مليون ريال، بينما يطالب اللاعب عبر فيفا بمبلغ 15 مليون يورو.

الصربي ألكسندر بيرجوفيتش