الأهلي يستعيد معتز ومهند وعبدالغني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين _ جدة
اقترب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مهند عسيري من الظهور الرسمي، حيث انخرط في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.
وعانى عسير من إصابة في الركبة بداية الموسم عبارة عن خشونة استدعت تدخلا جراحيا تلاه دخوله في برنامج تأهيل وتقوية.
كما بدأ الأهلي في استعادة مدافعه معتز هوساوي، حيث أشركه المدرب كريستيان جروس في اللقاء الودي أمام الفيحاء الجمعة الماضية (1-0 للأهلي) بجانب العائد حسين عبدالغني.
وتأتي مشاركة هوساوي بعد غياب طويل عن المباريات الرسمية، فيما تغيب حسين عبدالغني في فترة إشراف صالح المحمدي على الفريق.
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