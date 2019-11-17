أكوستا يقتحم ترشيحات الاتحاد الشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

وضعت إدارة نادي الاتحاد صانع اللعب، الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (25 عاما) ضمن اهتماماتها للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق لأكوستا اللعب لنادي بوكا جونيورز في موسم 2014-2015، ومنه انتقل إلى أستوديانتيس الأرجنتيني بنظام الإعارة في موسم 2015.

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كما أعاره بوكا جونيورز لنادي دي سي يونايتد الأمريكي في موسم 2016 قبل أن يبقى معه بصفة رسمية حتى انتهاء عقده في الموسم الحالي، ليصبح بعدها حرا دون ناد، وهو ما حفز إدارة الاتحاد لفتح خط المفاوضات معه.

وسبق أن سعى الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

من جهة أخرى فرض المدير الفني للفريق الأول، الهولندي تين كات على اللاعبين تدريبات لياقية وبدنية مكثفة صباح أمس بمتابعته وإشرافه ووجود مساعديه كافة، فيما تولى الإشراف على الجزء الثاني من التدريب في الملعب المدرب الوطني محمد العبدلي.

وفي الفترة المسائية، تواصلت التدريبات على الملعب الرئيس وشملت أيضا جوانب فنية ولياقية.