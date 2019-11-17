الوحدة يختبر جاهزيته للنصر باستضافة الاتحاد السكندري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة مباراة ودية أمام نظيره الاتحاد السكندري، استعدادا للجولات المتبقية من الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكذلك استغلال فترة التوقف الحالية.

ويستضيف الوحدة (سابع الدوري) بقيادة مديره الفني الأورجوياني دانيال كارينيو نظيره النصر الأحد المقبل بمكة المكرمة في إطار لقاءات الجولة العاشرة.

أما الاتحاد السكندري (سادس الدوري المصري) الذي يقوده المدير الفني طلعت يوسف، فيطمح للاستفادة من المباراة قبل مواجهته المقبلة أمام المحرق البحريني في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية العربية بعد أن تأجلت مباراته في الدوري المصري أمام طنطا.

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على صعيد آخر، خسر فريق كرة اليد بنادي الوحدة نهائي بطولة آسيا الـ22 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد لمصلحة العربي القطري 19-21.

وجرت المواجهة أمس في ختام البطولة بمدينة سام شوك الكورية الجنوبية.

جاء ذلك رغم نجاح كواسر الوحدة في إنهاء الشوط الأول متقدمين 11-10، فيما تراجع العطاء والأداء في الشوط الثاني لينجح العربي في إدراك التعادل ومن ثم التقدم والمحافظة على ذلك حتى نهاية المباراة.

وتوج الوحدة بالمركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصل لاعبه البحريني حسين الصياد على جائزة أفـضـل لاعـب في البطولة، ومحمد آل سالم على جائزة أفضل حارس.