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جدة - عمرو شويل موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021 أنهي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر المقرر لها الثالثة عصر غداً الأثنين فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021

يتصدر منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو خارج الديار، فى الوقت الذى يسعى فيه الفراعنة لتحقيق الفوز لتعويض التعادل 1-1 فى مباراة كينيا ببرج العرب.

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حرص حسام البدري المدير الفني على إجراء بعض الجمل التكتيكية خلال المران الأخير للفراعنة ، إلى جانب عقد جلسة مع اللاعبين لمطالبتهم بمصالحة الجماهير و تحقيق الفوز أمام جزر القمر لتصدر المجموعة.

موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر أمس، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).

موعد مباراة مصر وجزر القمر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021

ويترأس البعثة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ، بعدما اعتذر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن رئاسة البعثة ،نظرا لإنشغاله بالبطولة ومتابعة المنتخب الأولمبى المصرى الذى ينافس بقوة لتحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.