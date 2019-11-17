شكرا لقرائتكم آخر كلام.. إدارة الأهلى تعلن موقفها من ضم كهربا فى الشتاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موقف واضح لإدارة النادي الأهلي من ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالى والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، رغم خروج أنباء تُفيد بأن هناك تردد في ملف ضم المهاجم الدولي.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي تصر على تفعيل التعاقد مع كهربا خلال الفترة المقبلة حال التأكد من قانونية موقف اللاعب، خاصة في ظل وجود تقاضي بين اللاعب وناديه السابق الزمالك بعد رحيله عنه قبل انتقاله لأفيس واللعب ببطاقة دولية مؤقتة.

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وحصل الأهلي على توقيع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات، إلا أن تفعيل العقد لازال موضع مناقشة داخل القلعة الحمراء لعدده أسباب أولها عدم فتح الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بشكل رسمي في الوقت الذي يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق التعاقد مع أي لاعب قبل العودة إليه، بالإضافة لتلقي فايلر تحذير من مواطنه السويسري جروس المدير الفني السابق للزمالك.

وأكدت إدارة الأهلي لفايلر أن هناك اقتناع تام بضرورة ضم كهربا خاصة وأن اللاعب حارب من جل العودة من جديد للقلعة الحمراء في الوقت الذي تري لجنة التخطيط أن هناك ضرورة لضم اللاعب بغض النظر عن مشاركته مع فايلر من عدمها.