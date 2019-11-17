شكرا لقرائتكم البدرى يدرس التغييرات المحتملة على تشكيل منتخب مصر أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من التركيز على الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول بقيادة حسام البدرى قبل مواجهة نظيره جزر القمر فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصر الغد الأثنين بالعاصمة مورونى، فى الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون خاصة بعد الانتقادات العنيفة عقب التعادل مع كينيا ببرج العرب 1/1 مساء الخميس .

فور وصول المنتخب الوطنى على جزر القمر بطائرة خاصة مساء الجمعة ، دخل حسام البدرى فى اجتماعات مكثفة مع جهازه المعاون وأستقر على ضرورة تغيير طريقة اللعب فى مباراة الغد ليخوض الفراعنة اللقاء بطريقة 4 / 3 / 3، بدلا من 4 / 2 / 3 / 1 ، كما يرغب البدرى فى إجراء بعض التغييرات فى تشكيلة الفراعنة مع تعديلات فى أدوار بعض اللاعبين، وعلى راسها الدفع بحسام حسن من بداية المباراة رأس حربة صريح بدلا من محمود عبد المنعم كهربا والذى يتجه البدرى للاعتماد عليه فى الوسط المهاجم بدلا من قفشة الذى سيخرج من التشكيلة الاساسية .

كما يدرس حسام البدرى الدفع بأيمن أشرف فى الجبهة اليسرى بدلا من عبد الله جمعة نظرا لحاجة الفريق للاعب يمتلك قدرات دفاعية فى ظل ارتفاع مستوى جناح ايمن جزر القمر ..وكان هناك أقتراحا بالدفع برامى ربيعة فى قلب الدفاع على حساب محمود علاء لكن الجهاز الفنى أجمع على عدم الحاجة لذلك فى ظل تميز محمود علاء بالاداء الهجومى خاصة اللعب بالرأس .