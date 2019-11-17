شكرا لقرائتكم أبو طالب العيسوى يتلقى أكثر من عرض للعودة للتدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي أبوطالب العيسوي المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي عدة عروض من أنديه سعوديه وإماراتية ومغربيه ونادي كبير في الدوري السوداني عن طريق وكيل أعماله.

ويفاضل العيسوى بين تلك العروض الخارجية والمحلية التي تلقاها في الساعات الماضيه وأبرزها ناديين في الدوري العام والقسم الثاني.

ومن جانبه كشف عاطف عبدالعزيز نجم الدراويش وعضو مجلس إدارته السابق عن تفضيل أبوطالب العمل في مصر خلال هذا الموسم لظروف أسريه.

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وأضاف عبد العزيز إلي اقتراب أبوطالب من التعاقد مع نادي جماهيري في الدوري المصري خلال الأيام المقبله بعد إعتذاره الاخير لأحد أنديه المؤسسات بسبب بعض الخلافات الماديه.

الجدير بالذكر أن ابوطالب العيسوي تولى في الموسم الماضي تدريب نادي القناه وكان قاب قوسين أو أدني من الصعود حيث تأهل نادى مصر بدلا منه بفارق نقطه واحده.