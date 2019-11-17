شكرا لقرائتكم مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتفق الطرفين خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث سيرتدي المنتخب الوطنى زيه التقليدي بألوان علم مصر، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر بالكامل.
كما اتفق الجانبين على تحرك حافلة المنتخب الوطنى إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعداداً لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.
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