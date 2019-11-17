شكرا لقرائتكم مصر بالزى التقليدى أمام جزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفني لمباراة جزر القمر ومصر، اليوم، الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر ومحمد بركات مدير المنتخب الوطني، استعدادا للمباراة التى ستجمع بين المنتخب الوطنى وجزر القمر غداً فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

واتفق الطرفين خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث سيرتدي المنتخب الوطنى زيه التقليدي بألوان علم مصر، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر بالكامل.

كما اتفق الجانبين على تحرك حافلة المنتخب الوطنى إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعداداً لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.