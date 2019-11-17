شكرا لقرائتكم إقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية لدورى القسم الثانى الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل إقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة يوم الخميس بعد القادم الموافق 28 / 11 / 2019 نظرا لإقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا المؤجلة من الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل. كانت لجنة المسابقات قد قامت بترحيل لقاءات الجولة الخامسة من الأسبوع الحالى التى كان مقرر لها الثلاثاء المقبل إلى الأسبوع القادم، ونظرا لإقامة مباريات دور الـ64 لكأس مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين فقد قررت لجنة المسابقات بإقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية الخميس بعد القادم.

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