شكرا لقرائتكم حازم امام يخضع لتدريبات خاصة على هامش تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، لتدريبات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات لمواجهة حرس الحدود ودياً، غداً الإثنين، على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة إنبى، فى المباراة التى ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى.

وأدى حازم إمام تدريبات تأهيلية لفك العضلات ثم الجرى حول الملعب في ظل معاناته من شد عضلي خفيف في الفخذ الأيمن ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص من أجل تجهيزه للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث أدى اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال مران أمس بعد استئناف الفريق التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم الجمعة الماضي وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بعقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على حالة حازم إمام وحالة لاعبي الفريق بشكل عام من الناحية الطبية.

بينما قام الصربي باجيك دراجان مدرب حراس الزمالك بالنادي بإحضار كرة اليد في تدريبات الفريق من أجل خضوع حراس المرمى للتدريبات بها لزيادة تركيزهم في رد الفعل وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الكرة، جاء ذلك بعد اتفاق مدرب الحراس مع الصربي ميتشو المدير الفني لرغبة مدرب الفريق في وصول لاعبيه لأقصى استفادة فنية.

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ويخوض محمد أبو جبل والحارس الشاب محمد شريف التدريبات حاليا تحت قيادة دراجان في ظل انضمام محمد عواد للمنتخب الأول ومحمد صبحي للمنتخب الأولمبي واستمرار تأهيل محمود عبد الرحيم جنش.

بينما أدى محمد عبد الغني مدافع الزمالك تدريبات خاصة بعد مشاركته في بداية المران اليوم، حيث خضع عبد الغني لتدريبات تأهيلية بسبب آلام بسيطة في الظهر.