شكرا لقرائتكم المصرى يفوز على المقاصة بثلاثية وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأتى ذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه نواذيبو الموريتاني المقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل على ستاد شيخة ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

جاءت المباراة مثيرة وحماسية وخاصًة خلال الشوط الأول الذي شهد إحراز الأهداف الخمسة ، والذي شهد كذلك تصدي الحارس أحمد مسعود لركلة جزاء في الدقيقة السابعة ،قبل أن ينجح عماد فتحي في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة التاسعة ، لينجح بعدها المقاصة من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عشر ، يحرز بعدها حسن علي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثانية والعشرين لترد المقاصة سريعاً بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والعشرين ، ليشدد المصري من ضغطه وينجح اسلام عطية في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والأربعين لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على منطقة المناورات وسط أفضلية نسبية للاعبي المصري الذين وضح ارتفاع لياقتهم البدنية رغم خوضهم لمباراة ودية أمس أمام طنطا .