شكرا لقرائتكم حرس الحدود يخسر وديا أمام الاتحاد الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة ودية أخرى غدا أمام الزمالك في تمام الساعة الـ4 عصرأ بمقر النادى بميت عقبة .
ويستعد حرس الحدود لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز .
ويحتل حرس الحدود المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 6 نقاط .
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