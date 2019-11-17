شكرا لقرائتكم حرس الحدود يخسر وديا أمام الاتحاد الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض حرس الحدود بقيادة طارق العشرى للخسارة أمام الاتحاد الليبى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى. ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة ودية أخرى غدا أمام الزمالك في تمام الساعة الـ4 عصرأ بمقر النادى بميت عقبة . Advertisements ويستعد حرس الحدود لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجارى ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز . ويحتل حرس الحدود المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 6 نقاط .

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