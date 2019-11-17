شكرا لقرائتكم السنغالى داوودا جوييه يدير مباراة المنتخب الأولمبى ضد جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقي منتخب مصر مع جنوب افريقيا في الثامنة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة ويحتاج الفراعنة للفوز لضمان بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. Advertisements وسبق أن أدار جوييه مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية بمرحلة المجموعات وحسمها الفراعنة بنتيجة ٣/٢ في أقوى مباريات البطولة حتى الآن وقدم أداء مميزا. وسيدير نصف النهائي الآخر بين كوت ديفوار وغانا طاقم تحكيم بقيادة الجزائري لحلو بن براهم، وتقام المباراة في الخامسة عصر الثلاثاء باستاد السلام.

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