شكرا لقرائتكم الزمالك يكلف هانى زادة بالترتيب لسفر وإقامة البعثة فى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء قرار مجلس الزمالك خاصة إن هانى زادة المسؤول عن ملف السفريات والبعثات فى النادى الأبيض وسيقوم عضو مجلس الأبيض بدوره فى تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بتواجد الفريق فى الكونغو قبل سفر البعثة التى ستغادر القاهرة، يوم 27 نوفمبر، استعدادا لمواجهة الفريق الكونغولى فى مستهل دور المجموعات.
ويتواجد فريق الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى بجانب مازيمبى الكونغولى ويستعد أبناء ميت عقبة حاليا لمواجهة إنبى فى الدورى يوم 25 من الشهر الجارى ثم السفر لمواجهة مازيمبى.
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