شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تحيل سعد آل مغني إلى النيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحالت الهيئة العامة للرياضة سعد آل مغني العضو الذهبي السابق لنادي النصر إلى النيابة العامة وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أطلقها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأصدرت هيئة الرياضة بياناً يوم الأحد جاء فيه: قامت الهيئة بالتواصل مع العضو السابق سعد آل مغني لاستيضاح ما لديه من أدلة أو مستندات مؤيدة لما تضمنه تصريحه وإمهاله الفترة الكافية لتقديمها بناء على طلبه، إلا أنه لم يقدم أي مستند بهذا الخصوص.

وزاد البيان: بالإضافة إلى ذلك، تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة ذات الصلة بالعملية الانتخابية لنادي النصر، وتبين عدم وجود أي خطاب أشار إلى اسمه أو حمل توقيعه، فاتضح من ذلك ومن خلال إفادته أنه بنى تصريحه على احتمالات وظنون تفتقر إلى ما يسندها.

وختمت الهيئة بيانها قائلة: تبدي الهيئة العامة للرياضة رفضها التام التساهل في إطلاق الاتهامات التي لا تستند إلى دليل أو محاولة جعل التنافس الرياضي مسوغاً لبث الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في السعودية، وعليه فقد تم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص.