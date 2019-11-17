شكرا لقرائتكم "حالة وفاة" تعيد ليما أهلي جدة إلى البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة أهلي جدة مغادرة الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما إلى بلاده لحضور جنازة والدته التي فارقت الحياة يوم الأحد.

وكتب حساب النادي الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أن ليما (28 عاماً) حصل على إذن من الجهازين الفني والإداري وغادر إلى بلاده لحضور جنازة والدته.

وانتقل ليما لاعب نانت الفرنسي وبوتافوغو وإنترناسيونال البرازيليين سابقاً إلى أهلي جدة في أغسطس الماضي، وشارك في 7 مباريات دورية ساهم خلالها بصناعة هدف واحد كان في فوز الفريق على الفتح شهر سبتمبر الماضي بهدفين دون مقابل.

ويستعد الأهلي لملاقاة ضيفه الفيصلي يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.