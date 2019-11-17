الاتفاق والعدالة يتعادلان ودياً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل الاتفاق والعدالة بهدف لمثله خلال المباراة الودية المغلقة التي جمعت بينهما يوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل.
وافتتح أحمد الناظري التسجيل للعدالة في الشوط الأول، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عن طريق لاعبه السنغالي سليمان دوكارا في الشوط الثاني.
ويستعد الاتفاق لمواجهة الاتحاد يوم الأحد، على استاد الأمير محمد بن فهد، في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تأجلت مباراة العدالة أمام الهلال في نفس الجولة بسبب مشاركة الأخير في نهائي دوري أبطال آسيا.
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