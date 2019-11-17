إقالة دي لا باريرا مدرب الأهلي









اسماء السيد - أعلن النادي الأهلي صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري القطري لكرة القدم، الأحد إقالة مدربه الاسباني روبن دي لا باريرا بعد خسارة ثقيلة أمام الريان الجمعة في بطولة ودية محلية.

وأورد الأهلي عبر حسابه على "تويتر"، "قررت إدارة النادي الأهلي إقالة المدرب روبن دي لا باريرا وتعيين مدرب فريق تحت 23 سنة، الاسباني كارلوس هيرنانديز، مؤقتاً لحين تعيين مدرب آخر".

ويتولى المدرب البالغ 34 عاما مهامه أواخر عام 2018 خلفا للتشيكي ميلان ماتشالا، وقاد الأهلي لإنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس.

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وتأتي إقالته بعد الخسارة 1-4 أمام الريان الجمعة ضمن منافسات "كأس أوريدوو" الودية التي ينظمها الاتحاد القطري خلال فترة التوقف الحالية.

وهو ثالث مدرب إسباني يقال من منصبه في الدوري القطري هذا الموسم، بعد كارلوس ألوس (قطر) وراوول كانيدا (أم صلال).

ويحتل الاهلي المركز السابع برصيد 13 نقطة في 10 مباريات، بعد أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.