تاكيس جونيس يشترط "البديل" للموافقة على انتقال عبد العاطى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو نادى وادى دجلة، على استطلاع رأي اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حول موقفه من رحيل محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق فى انتقالات يناير المقبل.
ويرغب الزمالك فى التعاقد مع محمد عبد العاطى لتدعيم منطقة وسط الملعب، خاصة فى ظل النقص العددى الذى يعانى منه الفريق الأبيض فى هذا المركز بعد إصابة محمود عبد العزيز زيزو بقطع فى الرباط الصليبى.
وأبدى تاكيس جونيس موافقته المبدئية على رحيل عبد العاطى فى يناير، لعدم الوقوف أمام مستقبله، مشترطًا توفير البديل المناسب فى هذا المركز، مع تدعيم بعض المراكز الأخرى التى حددها الخواجة اليونانى للإدارة.
ونجح مسئولو دجلة فى تمديد عقد محمد عبد العاطى ليصبح مرتبط بعقد سارى حتى عام 2022، من أجل تحصين اللاعب من الاغراءات، نظرًا لوجود مفاوضات شفهية مع عبد العاطى من قبل بعض المسئولون فى الزمالك دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة النادى الدجلاوى.
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