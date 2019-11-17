شكرا لقرائتكم خبر عن أبو طالب العيسوى يفاضل بين أكثر من عرض خليجى لقيادة أحدهم فنيا والان مع تفاصيل الخبر
ويفاضل العيسوى بين تلك العروض الخارجية والمحلية التي تلقاها في الساعات الماضية وأبرزها ناديين في الدوري العام والقسم الثاني.
من جانبه كشف عاطف عبدالعزيز نجم الدراويش وعضو مجلس إدارته الأسبق عن تفضيل أبوطالب العمل في مصر خلال هذا الموسم لظروف أسرية ، مضيفا أنه اقترب من التعاقد مع نادي جماهيري في الدوري المصري خلال الأيام المقبلة بعد إعتذاره عن العمل لأحد أندية المؤسسات بسبب بعض الخلافات المادية.
الجدير بالذكر أن ابوطالب العيسوي تولى في الموسم الماضي تدريب نادي القناه وكان قاب قوسين أو أدني من الصعود حيث تأهل نادى مصر بدلا منه بفارق نقطة واحدة.
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