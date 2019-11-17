شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية يوم 28 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل إقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية التى تضم أندية القاهرة والقناة يوم الخميس بعد القادم الموافق 28 / 11 / 2019 نظرا لإقامة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا المؤجلة من الجولة الرابعة يوم الأربعاء المقبل . كانت لجنة المسابقات قد قامت بترحيل لقاءات الجولة الخامسة من الأسبوع الحالى التى كان مقرر لها الثلاثاء المقبل إلى الأسبوع القادم ، ونظرا لإقامة مباريات دور الـ64 لكأس مصر أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت المقبلين فقد قررت لجنة المسابقات بإقامة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية الخميس بعد القادم . المجموعة الثانية

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